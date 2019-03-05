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Выборы в Украине подорожали – причины

Выборы в Украине снова подорожали.

Из-за аномального количества кандидатов, ЦИК вынуждена увеличить расходы на еще более 6 млн. гривен. Полная сумма пока составит более 282 млн.

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Более половины средств отдадут за бюллетени, в которых должны поместиться фамилии 42 кандидатов. Деньги взяли из государственного резерва.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, сколько ЦИК потратит на печать избирательных бюллетеней.

 

 

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