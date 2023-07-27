Выбрался живым, несмотря на угрозы: как следователь из Волчанска героически работал на ВСУ
В Харьковской области разоблачили предательницу-полицейскую – областная прокуратура заочно сообщила ей о подозрении. В апреле прошлого года во время оккупации Волчанска женщина перешла на сторону россиян и добровольно согласилась с ними сотрудничать в так называемой полиции, в то время как ее коллеги остались верными присяге и, даже несмотря на угрозу расправы, помогали нашим военным.
Как вот 28-летний следователь Игорь Харченко – он передавал украинской разведке информацию о расположении врага, побывал в плену, однако смог выбраться из оккупированного Волчанска живым. Оккупанты превратили населенный пункт в призрак – людей почти не осталось, дома повреждены, обстрелы не утихают.
Игорь Харченко до полномасштабной войны работал в городе следователем. Российские войска оккупировали его с утра в первый день вторжения. Часть полицейских уехала, часть – осталась.
Игорь создал группу в Telegram. Информацию о местах дислокации окупантов и о российской технике, которая заезжала из России в пограничный Волчанск, он передавал Вооруженным силам Украины.
– Каждое утро брал велосипед, брал очки, куртку, надевал капюшон, ездил по городу, смотрел, что изменилось, где стоит техника, где нет, как мог фотографировал или снимал на видео, – вспоминает заместитель начальника следственного отдела Волчанска Игорь Харченко.
Мужчина понимал, что рано или поздно оккупанты выследят его. Да и часть коллег стала предателями. Когда Игорь был задержан, ему показали доказательства – переписку в Telegram-канале. В камере его держали сутки – принуждали к сотрудничеству, требовали выдать военных и тех, кто не изменил Украине. Впоследствии мужчину задержали еще раз.
– Еще такая фраза была: Если ты будешь вилять хвостом, я дам 500 долларов военным “ДНРовцам”, они будут очень рады пообщаться со следователем из Украины. После этого я согласился, но…
Игорь наговорил оккупантам многое, но все – несущественное. Россияне приказали появляться раз в неделю рассказывать о нелояльных к России жителях городка. Поэтому следователь решил бежать с другом, который также уже побывал в плену.
В Харькове Игорь прошел полиграф и проверку спецслужб. А после большого контрнаступления и освобождения Волчанска вернулся на работу уже заместителем начальника следственного отдела. Он расследует военные преступления Российской Федерации. Говорит, что коллег, которые предали присягу, никогда не простит.