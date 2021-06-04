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Взрыв, аварии и пожары: подробности учений спасателей в Сумской области

В Сумской области состоялись масштабные учения с привлечением авиации. Отряды ГСЧС ликвидировали лесные пожары, спасали пассажиров самолета, работали на завалах и обезвредили боеприпасы.

В течение трех дней спасатели учились оперативно и слаженно работать вместе с подразделениями полиции, газовыми службами и медиками экстренной помощи.

За учебой следили пглава ГСЧС Украины Николай Чечеткин и министр внутренних дел Арсен Аваков.

По первой легенде учений произошел взрыв на одном из предприятий. Под завалами оказались люди, а ситуацию осложнял масштабный пожар.

На место выехали сразу несколько подразделений – спасатели, взрывотехники, газовики и кинологи. Некоторых эвакуировали вертолетом.

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На второй локации произошла авария на борту самолета с двумя десятками пассажиров. Кроме того, во время посадки загорелся двигатель. Спасатели эвакуировали пассажиров и начали тушить пожар.

По третьей легенде произошла авария на газораспределительной станции и существовала угроза жизни людей близлежащего населенного пункта.

Подразделения перекрыли газовую задвижку, прекратили движение железнодорожного и автотранспорта, обесточили электросеть. Почти одновременно на железнодорожном переезде поезд столкнулся с автобусом, полным пассажиров.

Кроме того, спасатели с помощью вертолетов и самолета потушили лесные пожары.

– Спасатель должен развиваться, иначе будет деградировать. Такие учения очень нужны, потому что деградированный спасатель – это не спасатель, а обычный человек без подготовки, который не может выполнять поставленные задачи, – говорит начальник спасательного отделения службы гражданской защиты ГСЧС Украины Сергей Ковальчук.

В Сумскую область мужчина приехал из Киева. За 17 лет в спасательной службе вместе с коллегами принимал участие в ликвидации пожара в одесском колледже, спасал людей и во время взрыва в жилом доме на Позняках в столице.

Результатом учений глава ГСЧС доволен. Важность таких мер отмечает и министр МВД.

– Когда происходит большой пожар, взрывы или теракты, на месте чувствуется суета. Поэтому цель учений, чтобы была логика действий в каждом шаге, – объясняет Арсен Аваков.

Пользу учений еще и в том, что спасатели имели возможность посмотреть на катастрофы с другой стороны, когда играли роль пострадавших. Именно паника, говорят, – главный враг человека во время чрезвычайных ситуаций, потому что сохранить жизнь поможет холодный ум.

Учения военных в Венгрии

В июне десантники 95-й отдельной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ принимают участие в учениях военных в Венгрии Saber Guardian 2021.

По легенде учений, 2 июня на позиции украинских десантников наступали боевые машины пехоты М-113. Накануне бойцы инженерными заграждениями перекрывали возможные подходы противника.

Фото: ГСЧС у Сумской области

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