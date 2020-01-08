Взрыв в Boeing-737 МАУ произошел в кабине пилота – авиаэксперт Джефри Томас

В интервью Deutsche Welle австралийский авиаэксперт – Джефри Томас предположил, что взрыв мог произойти не от ракеты, а прямо на борту самолета. Он исследовал видеo и заметил небольшое возгорание перед тем как самолет упал на землю. И характер исчезновения связи, по мнению эксперта, свидетельствует, что взрывчатка была в кабине пилота.

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А версию о том, что самолет сбила ракета, Томас отвергает, считает, что тогда бы лайнер был полностью уничтожен в воздухе.

Такого же мнения и транспортный обозреватель BBC – Том Барридж. Он отметил, что сигнал с самолета прекратил поступать до его падения еще на высоте 2400 метров – это удивительно и наводит на мысль, что на борту что-то случилось, пишет Барридж.

Факты ICTV ранее писали про возможные причины крушения Boeing 737 МАУ в Иране.

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