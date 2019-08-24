Взрывная смесь. Плюсы и минусы ментальности украинцев

Мы строим удивительные небоскребы, футуристические мосты и делаем IT-прорывы. Нам удается не падать духом во время войны на востоке и при этом еще и экономически расти. И медленно из так называемой житницы Европы мы превращаемся в огромное поле, привлекательное для инвесторов.

И мы бы давно сделали квантовый скачок в будущее, которым уже сейчас живет запад и о котором только мечтаем мы. Если бы не огромный барьер – наша ментальность. Нам так нравится европейские ценности и уровень жизни, но готовы ли мы действовать по-европейски?

1 минус: Правила – не для нас

Виртуозно обойти правила – наша слабость и национальная особенность. Красный – для других, разрешенные парковки – не для меня. Выбросить сигарету на остановке или выпивать на детской площадке – не беда.

1 плюс: Бунтуем против несправедливости

Именно эта черта помогает говорить нет и заставлять любую власть считаться с нами. Революция на граните, оранжевая, налоговый и языковой майданы. И конечно же, Революция Достоинства. Так выглядит украинское свободолюбие вместе с бунтарским духом.

2 минус: Кто-то должен решить мои проблемы!

Мы до сих пор надеемся на власть и международное спасение. Грязь на улицах кто-то уберет, лампочку в подъезде кто-то вкрутит, экономику страны поднимет загадочный инвестор. Но сами мы не спешим даже исправно платить налоги.

2 плюс: Изобретательность

Постоянное выживание и научило нас изобретательности. Пока политики дерутся, украинцы самостоятельно пробиваются. На западе уже охотятся на наши эко-жалюзи, которые генерируют электричество, и автономные дома, напечатанные на 3D-принтере. А наши электробайки внесли в книгу рекордов Гиннеса.

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3 минус: Мы – сами по себе

Моя хата с краю – ничего не знаю. Нам исторически комфортно жить в своем микросоциуме. Поэтому до сих пор у нас не исчезли высокие заборы. И это – следствие многовекового желания защититься от врага.

3 плюс: Дружные вороны и гуся съедают

Но в моменты угроз между нами разрушаются самые высокие заборы и стираются все различия. На Майдане были жители востока и запада. А во время московской агрессии мы быстро сплотились против общего врага – Кремля. Оборону держат не только наши военные на передовой, но и тысячи волонтеров в тылу.

4 минус: Комплекс жертвы

Жаловаться на плохую жизнь, здоровье, непреодолимые обстоятельства в сочетании с эмоциональностью и критичностью – смесь просто взрывная. Мы помним поражения, иногда впиваясь ими, любим роль жертвы и забываем о победе.

4 плюс: Живучесть

Но века порабощения, борьба за независимость, войны и голодоморы научили украинцев чрезвычайной живучести. Нас не сломили ни война с Россией, ни засилья коррупции, экономическая нестабильность.

5 минус: Живем одним днем

После меня – хоть потоп. Наше безразличие к завтрашнему дню выглядит именно так. Мы задыхаемся в загазованном воздухе, тонем в засилье пластика, истощаем леса, почвы и воды. И не думаем, что через каких-то несколько лет после себя можем оставить пустоту.

5 плюс: Готовые меняться

Но на смену нашей апатии просыпается сознание. Самые активные из нас уже сортируют мусор, мы говорим нет пластика. И учимся жить так, чтобы не убивать природу. Используем зеленую энергию вместо традиционной. И с высоты птичьего полета видно, что вокруг не только мусорные полигоны и вырубленный лес, но и плантации солнечных панелей.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Джамала, Алена Шоптенко, Александр Пономарев, Дмитрий Монатик поздравили украинцев в социальных сетях.

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