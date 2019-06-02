Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мир / Россия

Взрывы на заводе в российском Дзержинске: следствие назвало возможные причины

85 человек пострадали в результате серии взрывов в российском Дзержинске. Сдетонировало в цехе по производству тротила на заводе Кристалл. Взрывы были такой силы, что их слышали более 230 тыс. человек в радиусе трех километров. Почти в двухстах домах повылетали стекла. Пострадали детсады и школы.

В результате взрывов рухнул один из цехов и начался пожар, работников удалось быстро эвакуировать. Местные рассказывают, что дым от пожара был виден за много километров от города.

Читайте: Дзержинск после взрывов: почти 80 пострадавших, повреждено 185 домов

Сейчас в больницах города 16 человек. Спасатели и пиротехники обследовали территорию, продолжается ликвидация последствий разрушения и оценка ситуации.

Следствие открыло уголовное дело о нарушении правил безопасности после взрывов в цехе по производству тротила. Кроме того, власти Нижегородской области объявили режим чрезвычайной ситуации в городе Дзержинск и трех соседних к нему поселках.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что очевидцы показали видео мощного взрыва на заводе Кристалл в России.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 – СМИ
Дзержинск после взрывов: почти 80 пострадавших, повреждено 185 домов
Взрывы на заводе в России: СК возбудил уголовное дело
Пострадавшие люди и разбитые здания: последствия взрыва в России
Момент взрыва на заводе Кристалл в России
Взрывы на заводе в России: горит цех по производству тротила
Запрет на космос: РФ попала в черный список США
Из-за связей с РФ: правительство Австрии отправили в отставку

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка