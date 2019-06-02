Взрывы на заводе в российском Дзержинске: следствие назвало возможные причины

85 человек пострадали в результате серии взрывов в российском Дзержинске. Сдетонировало в цехе по производству тротила на заводе Кристалл. Взрывы были такой силы, что их слышали более 230 тыс. человек в радиусе трех километров. Почти в двухстах домах повылетали стекла. Пострадали детсады и школы.

В результате взрывов рухнул один из цехов и начался пожар, работников удалось быстро эвакуировать. Местные рассказывают, что дым от пожара был виден за много километров от города.

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Сейчас в больницах города 16 человек. Спасатели и пиротехники обследовали территорию, продолжается ликвидация последствий разрушения и оценка ситуации.

Следствие открыло уголовное дело о нарушении правил безопасности после взрывов в цехе по производству тротила. Кроме того, власти Нижегородской области объявили режим чрезвычайной ситуации в городе Дзержинск и трех соседних к нему поселках.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что очевидцы показали видео мощного взрыва на заводе Кристалл в России.

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