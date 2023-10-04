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Взрывы в Запорожье | Колаборантка сдала соседа за патриотизм | Новости Факты ICTV за 04.10.2023

— Спецназовцы ГУР десантировались на территории Крыма и нанесли удар оккупантам — видео;

— СБУ поразили российский комплекс ПВО С-400 Триумф;

— Возведение Генштаба;

— Потери врага;

— Сдала коллаборантка: жуткое расследование замученного мужчины в Харьковской области;

— Взрывы в Запорожье 04.10.2023;

— Елена Кондратюк вместе с партнерами передала помощь курсантам ВМС;

– Украинская модная индустрия продолжает свою зарубежную экспансию.

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