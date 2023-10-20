Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Взрывы в Мелитополе: что известно | Вертолеты от Хорватии | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
— Ночной обстрел Харьковской области.
— Артиллерийский обстрел Херсонской области.
— Взрывы в Мелитополе: первые подробности.
— РФ возобновляет штурмы Авдеевки.
— Уникальные операции американских урологов.
— Хорватия передала Украине все свои вертолеты Ми-8.
— Бесплатная подготовка к НМТ для детей-переселенцев.
– История поиска биологических родителей – анонс выпуска Тайны ДНК.
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