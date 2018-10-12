Выбил все верхние зубы! В Киеве охранник магазина избил покупателя

Пошел скупиться продуктами, но лишился зубов. Такая жуткая история произошла в столичном супермаркете. Охранник магазина металлической трубой ударил посетителя в лицо. В результате у молодого парня разбита челюсть. Понесет ли горе-охранник наказания, и возместят ли пострадавшему расходы на лечение – пока неизвестно.

Виновника поспешно вроде уволили, а руководство супермаркета избегает общения. Никто даже не извинился.

Поводом для избиения стало поведение Артура и его друзей. Ребята снимали друг друга на смартфон в магазине. И охраннику, который был в гражданской одежде и без бейджика, это не понравилось. Он решил помешать видеосъемке, угрожая разбить телефон.

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Впоследствии мужчина схватил бутылку соевого соуса и угрожал ударить ею. После словесной перебранки охранник направился в подсобку. Как выяснилось, чтобы применить более серьезное орудие – металлическую трубу.

Артура из магазина забрала скорая. В администрации супермаркета не предоставили даже первой медпомощи.

У Артура впереди серьезное и дорогостоящее лечение. За реставрацию челюсти придется выложить не менее 120 тыс. грн. Это, если выбитые передние зубы приживутся. А пока 20-летний парень фактически не может жевать.

К слову, нападение на электричку под Киевом. Вандалы разбили окна и вырвали сиденья.

Опубликовано Октябрь, 12 в 13:51



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