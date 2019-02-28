Добыча газа: почему Украина в тупике и как это можно исправить

Украина способна окончательно избавиться от газовой зависимости и обеспечить себя собственным голубым топливом. В наших недрах сотни миллиардов кубометров, но достать их удастся лишь при условии разумного финансирования и упрощения выдачи специальных разрешений.

Есть некоторые проблемы, которые мешают добывать достаточное количество газа: первая – добыть их не так просто. Древние месторождения истощаются, разрабатывать новые мешает нехватка инвестиций и сопротивление местных чиновников.

Несмотря на рекордные наращивания добычи, и налогов в бюджет с каждого проданного кубометра газовикам на развитие оставляют копейки.

Но даже при таком финансировании газовики поддерживают добычу на старых месторождениях. Если же инвестиций не будет – Украина ежегодно будет терять более 1 млрд кубов добычи. И 20 млрд газа в год уже точно не будет. Поэтому нам придется импортировать значительно больше.

Призывы в разы снизить цену на голубое топливо сильно тревожат отрасль. Ведь низкий тариф не только избавит газовиков инвестиций, но и снизит поступления в бюджет. Все это будет давить на курс гривны.

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Специалисты напоминают, наша страна – третья в Европе по запасам топлива. Их в наших недрах более чем достаточно на десятки лет вперед. Но достать их удастся лишь при условии разумного финансирования и упрощения выдачи специальных разрешений. Газовики надеются, что в этих вопросах правительство их поддержит.

Напомним, в Винницкой области заработал завод по производству солнечных панелей.

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