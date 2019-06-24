Добывать и транспортировать отдельно: Нафтогаз готовится к распределению обязанностей

Как правильно поделить трубу. Судьба украинской газотранспортной системы до сих пор не определена.

Уже со следующего года Украину ожидает очередная крупная энергетическая реформа – так называемый анбандлинг, то есть – отделение. До сих пор отечественной газотранспортной системой руководит государственный Нафтогаз, но по европейским правилам, одна компания не может владеть и добычей газа, и его транспортировкой.

Поэтому ГТС решили передать независимому оператору. Именно так работают в ЕС. Но в Украине до сих пор не определились, за какой именно моделью отделять трубу.

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Правительство планирует передать ГТС фактически в так называемое хозяйственное ведение новой государственной компании.

Но и к этому еще не готова – не хватает изменений в законодательство и нужных лицензий. К тому же анбандлинг не признают ни в ЕС, ни в России, предупреждают эксперты. Ведь де-факто такой оператор ГТС независимым не будет и Газпром обязательно использует это как повод не подписывать новый контракт с Украиной по европейским стандартам.

Соответственно новый газовый контракт россияне захотят укладывать не на рыночных, европейских, а на своих – кабальных условиях. Кроме того, при таком сценарии Украина потеряет свои позиции в международных судах.

Сейчас за недостаточные объемы транзита Нафтогаз пытается отсудить у Газпрома миллиарды долларов. И при таком сценарии отделения еще и сами можем остаться виновными.

Именно поэтому в Нафтогазе предлагают избежать рисков. Будущего оператора ГТС полностью готовят в структуре Укртрансгаза.

Эта компания уже имеет все необходимые лицензии и квалифицированных работников. Право на управление системой предлагают передать этому оператору на правах концессии. И такой вариант соответствует европейской практике. Однако надо изменить законодательство. Поэтому нужны только политическая воля депутатов и понимание правительства, подчеркивают в Нафтогазе.

Если все сделать правильно, Газпром не будет иметь юридических оснований отказаться от европейских условий нового соглашения, говорят специалисты. Тогда Украина будет близка к своему первому в истории полностью рыночному контракту о поставках газа из России, а наша ГТС наконец окончательно интегрируется в общую европейскую.

Напомним, в Нафтогазе готовы рассмотреть предложения Газпрома по мировому соглашению и назвали неприемлемый для Украины вариант.

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