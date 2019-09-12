Выгорело 20 га! В Чернобыльской зоне спасатели до сих пор тушат пожар

В Чернобыльской зоне спасатели до сих пор тушат пожар. Недалеко от Киева на территории Дымерского лесничества – тлеет лес. Большого огня уже нет, однако иногда горит лесная подстилка.

До ближайших домов около 50 метров, в зону отчуждения – полтора километра. Сейчас, по данным ДСНС – выгорело уже 20 га. К тушению пожара привлечены 100 спасателей и 12 единиц техники. А также два самолета и вертолет.

Читайте: Пожар в Калиновке: возле артскладов взорвались боеприпасы

Напомним, о пожаре стало известно вчера около полудня. Первой загорелась сухая трава, пламя быстро перекинулось на деревья. Чрезвычайники предостерегают – до конца недели по всей стране, кроме Карпат, сохраняется высокий уровень пожарной опасности.

К слову, горит лес: видео пожара возле метро Лесная в Киеве.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.