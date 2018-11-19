Выиграть право купить авто и зарплата в $ 1500: о жизни в Пекине
Пекин – один из крупнейших мегаполисов мира. Здесь обитают более 21 миллиона человек. Это как пол-Украины.
Столица Поднебесной утопает в транспорте – от велосипедов до скоростных поездов, способных разгоняться до трехсот километров в час. Пробки здесь главная беда. В городе 5,5 миллионов автомобилей. И чтобы купить собственный – собрать денег недостаточно. Это право в Пекине разыгрывают как в лотерею – каждые два месяца. Нередко ждать приходится годами.
Если автомобильный номер заканчивается на единицу – нельзя садиться за руль в понедельник, если на 2 – вторник и так далее. Если проигнорируешь запрет – штраф. Он придет на почту. Самый дорогой – 750 долларов – за вождение в нетрезвом состоянии. А самое жесткое наказание – 7 лет тюрьмы – если водитель насмерть сбил человека и скрылся с места ДПТ.
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В среднем в месяц получают зарплату по полторы тысячи долларов. Это хорошая зарплата для Пекина. Минимальная здесь – 300.
В супермаркетах полки переполнены. В основном продукты собственного производства. Но найти можно и украинские продукты.
К слову, как в Великобритании очищают воздух.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!