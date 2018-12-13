Выход Франции из ЕС и НАТО: зачем Кремль создает новые фейки

Россияне исказили информацию о требованиях французских митингующих. Через малоизвестные французские сайты быстро распространили поддельный список, в котором были абсолютно выдуманные политические ультиматумы: выход Франции из ЕС и НАТО.

Кремль наносит удар по украинскому информационному пространству фейковыми требованиями желтых жилетов. В Facebook создают страницу, где публикуют ложные 25 ультиматумов протестантов. Их мгновенно подхватывает малоизвестный французский сайт, и на русский переводит прокремлевский аккаунт в Twitter. И уже оттуда фейк попадает в украинский сегмент Facebook.

Такой махинацией россияне хотели убедить украинцев, в Европе все плохо, она разваливается, поэтому среди ультиматумов французов вдруг появляются выгодные Кремлю тезисы.

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Еще одной целью российской пропаганды было исследовать, как быстро распространится фейк, какие новостные ресурсы его подхватят.

Повышать медиаграмотность, не доверять лишь одному источнику информации – призывают в Министерстве информационной политики. Но признают, для эффективной борьбы с кремлевской пропагандой должно пройти время.

Напомним, что массовые протесты во Франции начались 17 ноября из-за недовольства французов повышением цен на топливо. Стоимость топлива выросла на 15%, а на популярный дизель – на четверть. Литр стоил евро семьдесят, то есть, 53 грн.

Опубликовано Декабрь, 13 в 17:30



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