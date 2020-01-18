Выход на один ринг с Усиком и обновленные экспозиции на выставке Ukraine WOW

За два месяца, с тех пор как на главном железнодорожном вокзале стартовала выставка Ukraine WOW – ее увидело рекордное количество посетителей. Организаторы не прекращают обновлять и расширять экспозиции.

Одна из новинок предлагает с помощью очков виртуальной реальности оказаться на одном ринге вместе с легендой украинского бокса Александром Усиком.

Уже вот-вот организаторы выставки готовятся встретить своего 200-тысячного посетителя. Для него готовят не менее WOW подарки.

Продолжение в сюжете Константина Мельникова на YouTube Фактов ICTV.

Ранее Факты ICTV писали, что на выставке семь зон, но новых знаний и эмоции в десятки раз больше.

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