Выходные в Карпатах: куда поехать и цены

Осень — идеальное время для спокойного отдыха в Карпатах. Именно сейчас за оптимальную цену можно арендовать домик в сердце гор и наслаждаться природой.

Бархатный сезон продлится до середины октября. Именно в этот период здесь меньше туристов, природа начинает понемногу одеваться в желтые и медовые цвета. Осень приносит в Карпаты сказку.

От 600 грн за двоих людей, двухместный номер. На выходные дни с пятницы по воскресенье включительно наполненность 90%. В будние дни 30-50%.

Ворохта — невероятные пейзажи. В поселке сразу три каменных виадука.

В труднодоступные, почти нетронутые места, можно попасть на джипах. Самый короткий маршрут займет 1,5 часа, самый длинный целый день, а это два десятка километров горным хребтом.

Сплавиться по реке, покататься на лошадях и квадроциклах — это удобно, доступно, довольно экстремально и безопасно. Карпатские поселки и города давно прославились семейными курортами. Здесь десятки музеев и природных достопримечательностей.

А еще активности можно разнообразить горными походами. Есть короткие, которые занимают около 3-4 часов. С привалами, отдыхом и перекусами.

Куда можно поехать в Украине

В этом году лето выдалось напряженным — в Украине растет количество больных коронавирусом, другие государства вновь закрывают свои границы в ожидании второй волны инфекции.

По прогнозам синоптиков, в украинцев есть еще целый месяц, чтобы провести отпуск осенью 2020 у теплого моря, или красочных гор.

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