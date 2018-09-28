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Выходные в октябре: украинцы будут отдыхать 9 дней

Хотя погода уже осенняя, но увеличение количества выходных – всегда приятно. В октябре украинцев ждут 9 выходных.

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Ведь 14-го – День защитника Украины, он совпадает с большим церковным праздником – Покрова Пресвятой Богородицы и приходится на воскресенье, поэтому выходной автоматически переносится на понедельник.

К слову, Покров Пресвятой Богородицы: традиции, обряды, гадания.

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