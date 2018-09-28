Выходные в октябре: украинцы будут отдыхать 9 дней
Хотя погода уже осенняя, но увеличение количества выходных – всегда приятно. В октябре украинцев ждут 9 выходных.
Читайте: Как связаны два праздника – Покров и День защитника Украины
Ведь 14-го – День защитника Украины, он совпадает с большим церковным праздником – Покрова Пресвятой Богородицы и приходится на воскресенье, поэтому выходной автоматически переносится на понедельник.
К слову, Покров Пресвятой Богородицы: традиции, обряды, гадания.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-09-28
Теги: Вихідні, Вихідні в жовтніЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.