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Вышла на балкон, а там бенгальские огни: что происходит в Ичне сейчас

2-3 взрывы каждую секунду и мощный пожар. Так вспыхнули склады боеприпасов возле города Ичня Черниговской области. Все произошло в половине четвертого утра. Местные жители проснулись от того, что дрожала земля.

Пункты помощи, обогрев и питание срочно оборудовали в клубах и школах. Здесь говорят, продовольствия хватит на всех, сколько бы людей не пришлось принимать.

К счастью, погибших и раненых нет. Но более 60 человек обратились к врачам с плохим самочувствием. От снарядов загорелось 4 частных дома.

В ГСНС заявили, на складах было ориентировочно 88 тысяч тонн боеприпасов, но Минобороны такую ​​цифру опровергает. Говорят, она в полтора-два раза завышена.

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В последнее время боеприпасы отсюда перевозили в защищенные хранилища. Поэтому на шестом Арсенале осталась примерно половина от того, что раньше здесь хранили. Преимущественно это стрелковые боеприпасы, но есть хранилища минометных, гаубичных и танковых снарядов, а также реактивных снарядов Град.

Также здесь хранили дымовые шашки. Именно поэтому на территории арсенала сейчас много дыма.

Причина взрывов складов боеприпасов в Ичне

  • Поджог 37%, 69 голосов
    69 голосов 37%
    37%
  • Халатность 32%, 60 голосов
    60 голосов 32%
    32%
  • Кража 23%, 43 голоса
    43 голоса 23%
    23%
  • Диверсия 7%, 13 голосов
    13 голосов 7%
    7%
Всего голосов: 185

К слову, это не первый масштабный взрыв на складах боеприпасов. Так, только за годы боевых действий – уже 4 катастрофы.

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