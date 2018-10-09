Вышла на балкон, а там бенгальские огни: что происходит в Ичне сейчас

2-3 взрывы каждую секунду и мощный пожар. Так вспыхнули склады боеприпасов возле города Ичня Черниговской области. Все произошло в половине четвертого утра. Местные жители проснулись от того, что дрожала земля.

Пункты помощи, обогрев и питание срочно оборудовали в клубах и школах. Здесь говорят, продовольствия хватит на всех, сколько бы людей не пришлось принимать.

К счастью, погибших и раненых нет. Но более 60 человек обратились к врачам с плохим самочувствием. От снарядов загорелось 4 частных дома.

В ГСНС заявили, на складах было ориентировочно 88 тысяч тонн боеприпасов, но Минобороны такую ​​цифру опровергает. Говорят, она в полтора-два раза завышена.

Читайте: Люди выезжают! Возле Ични взрываются склады боеприпасов (ОНЛАЙН)

В последнее время боеприпасы отсюда перевозили в защищенные хранилища. Поэтому на шестом Арсенале осталась примерно половина от того, что раньше здесь хранили. Преимущественно это стрелковые боеприпасы, но есть хранилища минометных, гаубичных и танковых снарядов, а также реактивных снарядов Град.

Также здесь хранили дымовые шашки. Именно поэтому на территории арсенала сейчас много дыма.

Причина взрывов складов боеприпасов в Ичне Поджог 37%, 69 голосов 69 голосов 37% 37%

Халатность 32%, 60 голосов 60 голосов 32% 32%

Кража 23%, 43 голоса 43 голоса 23% 23%

Диверсия 7%, 13 голосов 13 голосов 7% 7% Всего голосов: 185 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

К слову, это не первый масштабный взрыв на складах боеприпасов. Так, только за годы боевых действий – уже 4 катастрофы.

Опубликовано Октябрь, 09 в 16:26



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.