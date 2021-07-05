Выполнили все требования: Украина хочет пересмотреть часть Соглашения об ассоциации с ЕС

Украина готовится пересматривать экономическую часть Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Причина простая и сложная одновременно — рынок Европы для нас пока не стал основным и до сих пор действует много барьеров и ограничений, от которых нужно избавиться.

По словам председателя Совета Федерации работодателей Дмитрия Олейника, сейчас Украина в основном импортирует из ЕС товары с высокой добавленной стоимостью, а взамен поставляет преимущественно сырье. Все это из-за норм, заключенных в 2014-м и последующих годах.

Один из участников подготовки текста Соглашения об ассоциации Тарас Качка убежден: Украина со своей стороны выполнила все требования европейских партнеров.

Текстом Соглашения об ассоциации с ЕС предусмотрено, что через пять лет мы можем пересматривать его экономическую часть. Поэтому нужно сосредоточиться на отмене не только квот для сельхозпродукции, но и дискриминационных ограничений для машиностроителей и металлургов.

Чиновники проводили консультации с украинским бизнесом в течение всего прошлого года. Они собрали все пожелания предпринимателей о том, как те хотели бы работать с ЕС и какие технические барьеры этому препятствуют.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала и о начале первого раунда переговоров о пересмотре положений торговой сделки. Прежде всего речь идет о тарифах, транзите и таможенном безвизе.

Сейчас, к сожалению, свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом практически нет. По данным экономистов, за пять лет Украина так и не смогла возместить убытки из-за потери российского рынка. Поэтому задача власти — убедить ЕС сделать свободной торговлю с нами действительно свободной.

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