Использовать могут даже дети: в Украине изобрели уникальный лего-кирпич

Уникальный стартап разработали в строительном колледже Винницкой области. Лего-кирпич, который не нужно выжигать в печах, для его производства достаточно отсева, цемента и немного воды. И через несколько часов из брусков уже можно строить.

Стартап получил немало европейских сертификатов, а американский фонд выделил деньги на оборудование. Но самое важное это изобретение именно для Украины, потому что такой кирпич незаменим в восстановлении разрушенных российскими ракетами и минами деревень и городков.

Не имея строительных навыков, из нее может класть стены кто-угодно, ведь создавали ее по принципу детской игры. Каждый кирпич имеет выпуклости, как в лего-игре. И бруски будут ложиться точно по спроектированным размерам. Таких лего-кирпичей еще нет на строительном рынке ни Украины, ни Европы.

Через час из 25-килограммового мешка цемента производят полсотни кирпичей, которые не нужно обжигать в печах. И уже через час из них можно класть дом. В Немировском колледже готовы учить волонтеров и строителей производить такие конструкции. Потому что это поможет быстро и качественно восстанавливать нашу страну.

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