Вылечили 50 тыс. больных! Как работает мобильный госпиталь в зоне ООС

Лечат гражданских в прифронтовом Новойадари на Луганщине. Когда только начали работать в местной поликлинике, к ним пациенты ехали за десятки километров, потому что из-за войны даже терапевты были в дефиците.

Добровольческий медицинский госпиталь зародился во время Революции достоинства. Как временное спасение для раненых. С четвертым днем ​​рождения госпиталь пришли приветствовать собратья и бывшие пациенты.

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Что его три диплома юриста сейчас лежат без дела, соучредитель проекта не жалеет. Говорит, тысячи спасенных жизней того стоят. А в госпитале вылечили в общей сложности 50 тыс. больных.

С уменьшением напряжения на фронте, снизились и пожертвования, рассказывают медики. Сейчас госпиталь существует на деньги от продажи икон, которые художники пишут на фронтовых ящиках от патронов.

К слову, ситуация на фронте: минометы и ближний бой в Песках.

Опубликовано Декабрь, 16 в 15:46



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