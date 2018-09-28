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Вылилось 30 тыс. литров! В Италии взорвалась цистерна с просекко

В городе Фонтанеллы в провинции Тревизо на северо-востоке Италии – на одном из винзаводов взорвалась цистерна с просекко.

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Все снял один из работников и выложил в соцсети. Он утверждает – игристое потекло на землю из-за избыточного давления вина в резервуаре.

В общем, в результате взрыва вылилось 30 тыс. литров дорогого игристого напитка. Предварительно, причиной аварии стала именно человеческая неосторожность.

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