Требовали $1,5 тыс.: десантник, который подорвался на мине, не может получить инвалидность

23-летний разведчик Петр Олексюк на больничной койке через полгода после ранения. В мае 2017 года при выполнении задания в серой зоне под оккупированным Докучаевском, десантник подорвался на противопехотной мине, потерял до двух литров крови. От ампутации ноги спасли неравнодушные украинцы, на операцию Петра собрали почти миллион гривен.

Но чтобы парню оформить группу инвалидности – оказалось, надо вести борьбу, и вместо планового восстановления, у Петра и его отца впереди многочисленные заседания оболонского суда.

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Накануне силовики поймали с поличным двух медиков, которые, по версии следствия требовали у Петра для оформления инвалидности 1,5 тыс. долларов. Деньги взяточникам передавал отец Павел, который тоже воевал на фронте артиллеристом. Но негодяев в белых халатах, этот факт не остановил. Правда, они не подозревали, что всю операцию контролируют правоохранители. На скамье подсудимых оказались военный врач Валерий Наумов и председатель медико-социальной экспертизы, собственно который определяет, заслуживает ли раненный на получение инвалидности.

Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы, но прокуроры заявляют – вымогательство взяток было поставлено на поток, ведь во время обыска в кабинет Наумова обнаружили десятки папок с документами других военных с прикрепленными к ним конвертами с деньгами. Сумма впечатляет: 130 тыс. долларов.

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Опубликовано Декабрь, 07 в 21:51



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