Требовали $5 тыс. В Киеве задержали двух прокуроров

Двое столичных прокуроров требовали пять тыс. долларов с директора сети АЗС. За взятку – обещали не привлекать его к уголовной ответственности и не вмешиваться в хозяйственную деятельность.

Прокуроров и посредника поймали на горячем – во время получения денег.

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Решается вопрос о сообщение им о подозрении. Если вину докажут – задержанным грозит от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества.

К слову, во Львовской области полицейского задержали за $12 тыс. взятки.

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