Требовали $74 тыс. на транспортировку: как украинцев с Covid-19 доставляют в Украину

Семья Онищук полетели на отдых в Хургаду 12 октября. На пятый день 73-летний Сергей Онищук вместе со своей женой 56-летней Линой заболели и были госпитализированы в частную клинику, где им подтвердили коронавирус.

Страховой и туристической компании об этом предупредили. Пару недель арабские медики уверяли, что 56-летнюю Лину транспортировать в Украину опасно. Обещали, что пойдет на поправку, но через полтора месяца женщина оказалась на грани жизни и смерти.

Поэтому согласие на транспортировку дали при одном условии – если Сергей заплатит частной клинике в Хургаде $74 тыс. Это сумма за полуторамесячное пребывания.

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Однако страховая и представители украинского посольства впоследствии обнаружили, что такие суммы не являются точными и сильно завышенными. Ведь в госпитале никаких счетов так и не смогли предоставить. Впоследствии тяжелобольного Лину Онищук вернули в Украину.

Однако случаев о нечестных схемах с туристами в Египте, которым вдруг диагностируют коронавирус увеличивается. Поэтому эксперты говорят, что защититься в таких случаях можно только зная свои права и не экономя на страховании.

Также, если вы отправляетесь в Египет не забывайте о ПЦР-тест на коронавирус, что является обязательным условием при въезде в страну.

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