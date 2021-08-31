Виновные должны быть наказаны: в Киеве почтили жертв теракта под Верховной Радой

31 августа руководство Верховной Рады, МВД и Нацгвардии почтили память жертв теракта, который произошел шесть лет назад.

В этот день в 2015 году во время внеочередного заседания нардепы в первом чтении проголосовали за законопроект №2217а О внесении изменений в Конституцию Украины (в части децентрализации власти).

Из-за этого под стенами парламента вспыхнули массовые протесты.

Тогда в толпу правоохранителей полетела боевая граната, в результате чего погибли четверо нацгвардейцев.

За шесть лет громкое дело так и не довели до конца. В теракте подозревают бывшего АТОвца Игоря Гуменюка. Сейчас он находится в СИЗО.

По убеждению спикера парламента Дмитрия Разумкова, виновные в этой трагедии должны быть наказаны по всей строгости закона.

Глава ВР отмечает: позиция Верховной Рады и МВД по этому вопросу едина – закон должен быть один для всех, независимо от политических предпочтений.

Законопроект №2217а О внесении изменений в Конституцию Украины (в части децентрализации власти) внес в парламент пятый президент Петр Порошенко 1 июля 2015 года. Через неделю законопроект согласовала Венецианская комиссия.

В день голосования несколько политических сил, в частности Свобода, Радикальная партия, Гражданская платформа и УКРОП организовали митинг.

Протесты переросли в столкновения с правоохранительными органами. Кульминацией событий стала граната, которая взорвалась прямо под ногами у бойцов Нацгвардии.

В результате происшествия четверо из них погибли. 131 сотрудник МВД получил ранения, 56 были госпитализированы.

Среди митингующих пострадали 11 человек, около 30 задержали.

Народные депутаты в тот день покинули Верховную Раду подземным тоннелем.

Фото: Верховная Рада Украины

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