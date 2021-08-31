Виновные должны быть наказаны: в Киеве почтили жертв теракта под Верховной Радой
31 августа руководство Верховной Рады, МВД и Нацгвардии почтили память жертв теракта, который произошел шесть лет назад.
В этот день в 2015 году во время внеочередного заседания нардепы в первом чтении проголосовали за законопроект №2217а О внесении изменений в Конституцию Украины (в части децентрализации власти).
Из-за этого под стенами парламента вспыхнули массовые протесты.
Тогда в толпу правоохранителей полетела боевая граната, в результате чего погибли четверо нацгвардейцев.
За шесть лет громкое дело так и не довели до конца. В теракте подозревают бывшего АТОвца Игоря Гуменюка. Сейчас он находится в СИЗО.
По убеждению спикера парламента Дмитрия Разумкова, виновные в этой трагедии должны быть наказаны по всей строгости закона.
Глава ВР отмечает: позиция Верховной Рады и МВД по этому вопросу едина – закон должен быть один для всех, независимо от политических предпочтений.
Законопроект №2217а О внесении изменений в Конституцию Украины (в части децентрализации власти) внес в парламент пятый президент Петр Порошенко 1 июля 2015 года. Через неделю законопроект согласовала Венецианская комиссия.
В день голосования несколько политических сил, в частности Свобода, Радикальная партия, Гражданская платформа и УКРОП организовали митинг.
Протесты переросли в столкновения с правоохранительными органами. Кульминацией событий стала граната, которая взорвалась прямо под ногами у бойцов Нацгвардии.
В результате происшествия четверо из них погибли. 131 сотрудник МВД получил ранения, 56 были госпитализированы.
Среди митингующих пострадали 11 человек, около 30 задержали.
Народные депутаты в тот день покинули Верховную Раду подземным тоннелем.
Фото: Верховная Рада Украины