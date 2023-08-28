Выносят раненых на руках: какая ситуация в Часовом Яру

Российские войска ежедневно постепенно уничтожают Часов Яр в Донецкой области. Поселок в восьми километрах от Бахмута и неподалеку от линии фронта, поэтому оккупанты обильно накрывают его из артиллерии и авиации. Прорвать линию обороны враг не может, поэтому обстреливает гражданских, говорят пехотинцы, защищающие это направление. Иногда стрелковые бои здесь идут на совсем коротких дистанциях. Враг накрывает окопы и пути, которые к ним ведут, разбивая машины как гражданских, так и медиков. Так что пехотинцы собирают на боевой автомобиль.

Россияне ударили по основному хабу гуманитарной помощи в Часовом Яру кассетными снарядами, уничтожив провизию и здание. Но на этом россияне не остановились, они целят и добивают все вокруг.

Руины в полумертвом городе, защищают воины, державшие оборону Бахмута, в восьми километрах от Часового Яра. Сейчас россияне в Часовом Яру делают то же, что и в Бахмуте – гатят из всего имеющегося вооружения, превращая город в сплошные руины. После боев за Бахмут, россияне стали гораздо осторожнее. Активно используют авиаразведку, прикрываются артиллерией и уже потом штурмуют малыми группками.

Стрелковые бои у наших военных – обыденное дело. Говорят, иногда приходится отстреливаться на совсем малом расстоянии. Под палящим солнцем они ежедневно отбивают по несколько атак врага.

Россияне уже второй год активно практикуют принцип выжженной земли. Своими снарядами они уничтожают целые квадраты, чтобы потом легче было продвигаться.

Основные так называемые дороги жизни на Бахмутском направлении нашим бойцам удалось вернуть под свой контроль. Но до некоторых отрезков русские снаряды долетают. И сейчас самая большая проблема на фронте – боевой транспорт.

Местные боевые медики не понаслышке знают, что такое отсутствие транспорта. Им приходилось не раз нести раненых несколько километров на себе.

Сейчас защитники Часового Яра собирают на боевой автомобиль. Приобщиться к сбору может каждый. Потому что на фронте автомобили, как и дроны – расходный материал, но они крайне важны.

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