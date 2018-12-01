Истребители, беспилотники и военно-транспортный самолет: армейцы получили новую технику

Наши армейцы сегодня получили на вооружение два десятка единиц новенькой и модернизированной техники.

В частности истребители, беспилотники и один из крупнейших военно-транспортных самолетов Ан-77. На своем борту он может одновременно перевезти несколько танков и БТРов.

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Из-за угрозы вторжения России в Украину, наша оборонка переходит на особый режим. За период военного положения, страна попытается вооружиться до зубов, заявил Петр Порошенко.

Собственно, он сегодня и вручал авиаторам вооружение. В который раз подчеркнул, над страной остается угроза вторжения России, ведь Кремль стянул на российскую границу и на оккупированные территории Украины более 80 тыс. солдат. Поэтому Украина должна быть готова дать отпор врагу.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что РФ стягивает вооружения на границу с Украиной.

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