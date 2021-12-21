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Выплаты Covid-тысячи: за двое суток украинцы успели потратить более 130 млн грн

Олена Фроляк

За два дня работы государственной программы єПідтримка украинцы уже потратили 134 млн грн, полученные за вакцинацию от Covid-19.

Об этом сообщил глава Кабинета министров Денис Шмыгаль.

Программа єПідтримка полноценно стартовала с 19 декабря.

За Covid-тысячу покупают билеты в кино, книги, абонементы в спортзалы и оплачивают поездки в поезде или самолете.

В общей сложности цифровую карточку для получения тысячи за Covid-вакцинацию уже оформили почти 5 млн человек.

Партнерами программы стали шесть банков: Monobank, Приватбанк, А-Банк, Сбербанк, Укргазбанк и Альфа-Банк. Но в будущем к программе єПідтримка планируют присоединиться еще около 10 банков.

С января следующего года за Covid-тысячу пенсионеры смогут купить и лекарства.

В ближайшей перспективе украинцы смогут получать тысячу грн за Covid-вакцинацию не только через приложение Дія. Так, для получения выплат банки начнут выдавать обычные платежные пластиковые карточки.

А для граждан, не имеющих смартфонов, приложения Дія, цифровых приложений банков или пластиковых карточек, обещают предусмотреть “традиционные способы” получения денег.

Все транзакции по программе в онлайн-режиме будет отслеживать киберполиция, чтобы предотвратить возможное мошенничество со деньгами.

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