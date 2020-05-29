Выпускной 2020: как готовились к последнему звонку дети и родители

Ситуация с коронавирусом очень огорчает нынешних выпускников — их в этом году 346 тыс., и точно каждый мечтал торжественно получить аттестаты, провести этот вечер с одноклассниками, встретить рассвет. К этому дню готовились все — выбирали платья, костюмы, придумывали стильные прически, заказывали рестораны, но все напрасно.

29 мая большинство школ проводит последний звонок в необычном онлайн-формате. Но выпускной в Zoom пока слабо представляют и дети, и родители. По данным ивент-компаний, некоторые клиенты выпускные отменили, другие ждут дату и разрешения на проведение массовых мероприятий. А организаторы думают, как провести безопасную вечеринку.

Подробнее о Выпускном-2020 смотрите в сюжете Натальи Кулик.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что YouTube проведет онлайн-выпускной с супругами Обама и Леди Гагой.

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