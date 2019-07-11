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Факты / Видео / Украина

Выпустили 5 пуль и ранили прохожую: в Ужгороде обстреляли авто с чиновником

В Ужгороде неизвестные обстреляли авто с начальником Закарпатского управления защиты экономики.

Напали утром – выпустили 5 пуль. Офицер не пострадал, но ранение получила случайная прохожая. Полиция считает, что закарпатского чиновника пытались устранить за его эффективную борьбу с контрабандной.

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Последние месяцы на Закарпатье ведется системная атака на контрабандистов. Несколько дней назад здесь задержали рекордную партию сигарет на сумму 5 млн долларов.

За последний месяц нескольким высокопоставленным чиновникам области вручены подозрения в получении средств от контрабанды, в частности для вмешательства в избирательный процесс на Западе Украины.

К слову, команда президента усиленно будет бороться с контрабандой на таможне.

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