Выпустили под ноги автоматную очередь. Истории жителей Ягодного, переживших оккупацию РФ

Ягодное на Черниговщине – одно из самых ярких примеров звериной ненависти россиян к нашему народу. Там в течение месяца более 300 человек держали в школьном подвале.

Валентина — воспитательница детского сада в Ягодном. Практически всю оккупацию, 27 дней, она просидела в подвале местной школы. Но перед тем, как спуститься туда под дулами автоматов, россияне пришли к ней домой. И начали хозяйничать.

– Зашел на кухню открыл холодильник. Сказал вари пельмени. Я растерялась. Пришлось варить. Они вышли, вернулись, забрали пельмени. Потом зашли 8 человек и начали купаться у меня в душе, — вспоминает Валентина.

Также она рассказала, что однажды оккупанты выпустили автоматную очередь ей под ноги ради развлечения. А свои позиции они обустроили прямо перед домом и фактически прикрывались гражданскими.

Другая жительница Светлана вместе с семьей провела в подвале школы около недели. Россияне согласились ее выпустить из-за ухудшения состояния здоровья. Сейчас ее квартира разрушена. К счастью, семью приютили односельчане.

Ягодное, как и вся Черниговская область, постепенно приходит в себя. Очень помогают волонтеры – убирают и ремонтируют пострадавшее от взрывов жилье.

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