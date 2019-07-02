Выработка швейцарских ножей – материалы и цена

Швейцарский нож – это бренд страны на уровне часов и банковской системы. И стоит он совсем не дешево. Цена доходит до нескольких тысяч долларов. Все из-за стали и ручной работы. Но настоящее швейцарское качество ценители готовы купить за любые деньги. И бизнес этот передают из поколения в поколение.

Ханс Питер сейчас старший представитель династии Клотзли. Свой первый нож он сделал в 8 лет, все мужчины в его семье были мастерами.

Ханс Питер с женой от бизнеса уже отошли – дела ведут сын Самюэль и дочь Нина. Старший Клотзли сейчас наставник для учащихся.

Работа мастера с молотом и наковальней, – только для обучения и получения квалификации. В повседневной работе работают с заготовками. Покупают их в Германии и Японии. Значительная часть работы все же проводится вручную.

То, что делают сами Клотзли, в их магазине – на почетном месте.

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Продают не только свое, хотят, чтобы человек нашел именно ту вещь. А с очень качественным, но ограниченным ассортиментом это вряд ли возможно. Даже если говорить о количестве. Клотзли производят в год в среднем 300 ножей, в то время как крупные заводы – несколько тысяч штук в день.

А цена – в десять раз выше.

Но, оказалось, что 358 франков – если грубо, это почти один к одному с американским долларом, – это не так уж дорого.

Для того, чтобы купить что-либо из колюще-режущего, специальных разрешений в Швейцарии не требуется. А вот относительно пересечения границы – надо знать законы страны, куда будете ввозить швейцарский нож.

К слову, дешевле и не хуже импортных. Какие вертолеты производят в Украине.

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