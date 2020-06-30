Вырубка лесов в Карпатах: можно ли победить мафию и схемы вывоза древесины

Закарпатский поселок Великий Бычков, что на границе с Румынией, прославился громким скандалом с вырубкой незаконной древесины. Ежегодно здесь перерабатывают 30 тыс. кубометров древесины. Заказчик почти всей продукции – шведский гигант IKEA.

Британцы в своем исследовании утверждают, что древесина, которую там перерабатывает нелегальная. Спилили ее в сезон тишины, когда рубки запрещены законом. Тишина длится с апреля по 15 июня. В это время в Карпатах размножаются дикие животные. А потому, чтобы им не вредить, бензопилы должны молчать.

В 2018 году лесхоз нарушил закон и выдал лицензии на “санитарные” рубки на 109 участков. А уже в этом году на карантине уже успели уничтожить тысячи кубометров на 33 участках.

Но директор божится: в них все законно.

С другой стороны, экоактивисты признают, что подкопаться к государственным лесхозам, которые больше всего уничтожают леса — крайне трудно. Ведь они придумали целые схемы, чтобы не прятаться и рубить ценные породы. И этого не видят ни правоохранители, ни экоинспекция.

Под видом санитарных рубок, государственные лесхозы уничтожают тысячи кубометров. А IKEA получает якобы сертифицированную продукцию.

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Скандал с нелегальной древесиной для IKEA спровоцировал проверки. Государственное лесное агентство уже исследует все документы лесхоза за последние два года. Очевидно, всю цепь происхождения древесины проверит и шведский гигант.

Однако теперь 350 работников боятся остаться без работы.

К сожалению, масштабы незаконных рубок каждый раз увеличиваются. А это приводит к не менее масштабным наводнениям, которые приносят большие разрушения.

Также IKEA объяснили, почему в Украине товары дороже, чем в других странах. Они подчеркивают, что так происходит из-за ряда факторов.

Среди них — объемы, импортные пошлины, колебания валюты и транспортные расходы.

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