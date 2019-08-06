Воронки, водоросли и грязевые фонтаны. На пляжах Одессы запретили купаться

На одесских пляжах городские власти запретили купаться. Ведь после страшного ливня в акваторию попало большое количество поверхностных вод.

Самый популярный одесский пляж – Аркадия. Берег усыпан горами водорослей, на самом побережье – огромная воронка, из которой бежит грязная вода. Во время ливня Аркадию размыло до канализационных труб, спускаемых в море.

Видео сняли камеры наблюдения. Во время урагана сначала из песка, а потом и с моря начали пробиваться грязевые фонтаны. После такой стихии экологические инстанции заявили, что купание на одесских пляжах может быть опасным, и взяли пробы воды на анализ, который будет готов через четыре дня. А пока попросили отдыхающих на несколько дней воздержаться от купания в море.

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Впрочем, отдыхающих кишечная инфекция не пугает. На пляжах, в том числе и в Аркадии, яблоку негде упасть.

В Одесском горсовете уже подсчитали – чтобы починить канализационную систему, в том числе Аркадийский канализационный коллектор, необходимо три млрд гривен. И уже начали разрабатывать план ремонтных работ.

Деньги на ремонт канализационной системы городские власти надеются получить от государства.

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