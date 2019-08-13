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Высокие тарифы и отключения воды – итоги работы нового рынка электроэнергии

Вместо конкурентных цен – рост тарифов на треть и угроза отключения воды. Украинские промышленники и коммунальщики подводят первые итоги нового рынка электроэнергии.

Профильную Комиссию по энергетике горняки и металлурги пикетируют с конца июля. Более сотни человек объявили бессрочную акцию протеста. Требуют снизить тарифы, потому что с новым рынком электроэнергетики она подорожала на треть, а это может остановить целые отрасли.

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Возвращаться домой без снижения тарифов люди отказываются. Потому что для них это будет означать неизбежную потерю работы. По действующим тарифам отрасль долго не продержится. Потому что для металлургов электричество – практически сырье.

В Нацкомиссии на компромисс с митингующими пока не идут. Поэтому промышленники апеллируют еще и к оператору энергосистемы. Не понимают, почему за то же электричество теперь должны платить на треть дороже.

Еще раньше нюансы рынка на себе почувствовали водоканалы. Для них электроэнергия выросла в цене на 25-30%. Зато тарифы на воду не пересматривали. В итоге только за июль коммунальные предприятия получили 200 млн грн убытков. Так их толкают к неизбежному банкротству, считают специалисты. Денег, чтобы заплатить за свет, не хватит уже в конце августа.

Следовательно, в Ассоциации допускают, что уже с 20 августа водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды. Поэтому большинстве городов угрожают коммунальные катастрофы.

Напомним, после внедрения рынка электроэнергии наибольшую выгоду стали получать государственные компании.

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