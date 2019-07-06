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Факты / Видео / Украина

Вузы Украины: что нужно изменить, чтобы конкурировать с мировыми

Не так много отечественных вузов могут конкурировать с зарубежными. Самая главная проблема в том, что у нас основное время обучения идет не на практические знания, а оторванной от жизни теории. И когда студент получает диплом – то прикладных знаний по профессии ему не хватает. Поэтому приходится все осваивать самостоятельно.

Низкое качество обучения часто списывают на плохое финансирование. Мол, не за что покупать оборудование. Вузы финансируют по количеству профессоров и безразлично хорошо они работают или нет.

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В Америке преподавателей постоянно проверяют, говорит учитель Стэнфорда Юлия. Учитывают отзывы студентов, рецензии коллег.

В Украине успешных университетов десятки – из шести сотен.

В Министерстве образования надеются, что слабые вузы со временем сами закроются, не выдержав конкуренции. И советуют студентам, прежде чем вступать, поинтересоваться, как учит этот университет.

Ранее Факты ICTV писали про работу для студентов летом. Сколько зарабатывают официанты и как найти работу.

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