Истощение и нехватка оборудования: одесские врачи об условиях борьбы с коронавирусом

Одесские врачи начали говорить об основных проблемах, с которыми вынуждены сталкиваться ежедневно в борьбе с коронавирусом.

У многих психологическое истощение и физическая усталость. Но больше всего их беспокоят условия, в которых приходится работать и лечить больных Covid-19. Врачи работают за себя и за коллегу, который уволился или заболел коронавирусом, выполняют функции медсестры и санитарки.

За восемь месяцев пандемии в большинстве больниц пока нет кислородных станций, врачам самостоятельно приходится менять баллоны с кислородом.

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Врач-анестезиолог Раздельнянской районной больницы в Одесской области спасает жизнь больным на коронавирус. На работу добирается полторы сотни километров.

По его словам, в медицинском учреждении не хватает мощностей и критически мало кислорода для пациентов с Covid-19.

Для инфицированных коронавирусом в Раздельнянской больнице обустроили два отделения на 45 мест. 25 из них — отдельные изолированные боксы для тяжелобольных. Пациентов принимают только после положительного ПЦР-тестирования. Сейчас количество койко-мест заполнено более чем на половину.

В Одесской области ежедневно выявляют около 500 инфицированных лиц. Из-за недостаточной обеспеченности больниц, волонтеры передают средства защиты для медицинского персонала и расходные материалы.

От начала пандемии коронавируса в Украине образовался дефицит медиков. Наиболее частые причины, по которым врачи уходят из профессии — низкая зарплата, пренебрежение и бездеятельность.

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