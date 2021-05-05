Выспаться и погулять: что хочет сделать Меркель после отставки

Ангела Меркель выразила первые пожелания после завершения работы канцлером Германии. Это — выспаться и погулять.

Но об этом можно будет думать после отставки осенью 2021 года.

Сейчас же, как утверждает глава немецкого правительства, думать о будущем времени особо нет. Ведь постоянно в голове — пандемия коронавируса.

Меркель возглавляет Германию с 2005 года, то есть уже 16 лет. Но на новый срок она не будет идти.

— Я немного высплюсь, немного погуляю на природе и подумаю, чем конкретно хочу заниматься дальше. Я буду рада этому. Но пока я с удовольствием делаю свою работу, — говорит канцлер Германии.

Третья волна Covid-19 в Германии

Во время своего выступления 12 апреля канцлер Ангела Меркель заявила, что третья волна коронавируса для Германии стала самой тяжелой.

Для уменьшения последствий пандемии в стране необходимо провести масштабную кампанию по вакцинации.

В мировом рейтинге распространения коронавируса Германия занимала 10-е место.

Недавно общее число выявленных случаев Covid-19 достигло трех миллионов.

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