Выставки техники, марши и минута молчания. Как Украина отмечала День защитника

14 октября Украина чествует своих защитников во всех регионах. Жители разных городов страны вышли на улицы, чтобы поблагодарить тех, кто защищает нашу землю на Востоке страны.

Празднично-патриотические марши собрали людей разного возраста, разных профессий и социального статуса. Единственное одно — любовь к Украине.

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В Харькове патриотическая хода собрала полтысячи человек. Военные, гражданские активисты, волонтеры и обычные горожане прошли по главной улице. Так харьковчане почтили воинов, боровшихся за независимость и которые защищают суверенитет Украину сегодня.

Маршем защитников отметили праздник и в Луцке — более сотни участников шагали по центральной улице к стеле Небесной сотни. К маршу присоединились казаки, ветераны АТО и военнослужащие, до сих пор защищают наше государство.

А в Днепре в этом году День защитника прошел без акций и тысячных маршей. Торжества начались на аллее памяти — здесь по традиции минутой молчания вспоминают павших военных.

За годы войны Днепропетровщина потеряла больше всего военных — более 600 погибших. 14 октября здесь открыли еще одну стелу с 30 именами и портретами героев российско-украинской войны.

А в прифронтовом Мариуполе собрались военные и силовики, которые ежедневно защищают подступы к городу. Линия фронта — менее чем за 10 километров отсюда. Поэтому здесь хорошо знают и понимают, какой ценой сохраняется мир. Акцию провели у мемориала в честь погибших Мариуполя воинов.

Почтили героев и во Львове. На Лычаковском кладбище собрались военные и родные погибших. А еще во Львове устроили выставку военной техники, которая выполняла боевые задачи на Востоке. Затем, в сопровождении гимна подняли на флагштоке крупнейший в городе флаг.

Ветераны российско-украинской войны возглавили нынешний патриотический марш по случаю дня защитника Украины в Киеве. Многотысячная колонна прошла от столичного парка Шевченко к Офису президента.

Все время хода сопровождали правоохранители, и все произошло мирно. Участники обратились к властям с требованием ввести уголовную ответственность за коллаборационизм. Люди надеются, что в такой выдающийся праздник глава государства их услышит и требования обработают в парламенте. Пока в Офисе президента взялись их изучать.

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