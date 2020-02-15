Выступление Зеленского, встреча глав МИД и украинский ланч: Мюнхенская конференция 2020

Мюнхенская конференция по безопасности сегодня, 15 февраля, собрала лидеров со всего мира. Об Украине здесь сегодня говорят не только в контексте войны на Донбассе, но и авиакатастрофы Boeing МАУ над Тегераном. На специальной встрече министры иностранных дел обсудили, как давить на Иран, чтобы тот, наконец, предоставил черные ящики для расшифровки. И сумму компенсаций семьям погибших, которую должен выплатить Тегеран.

Война на Донбассе. Она продолжается не в Украине, это война в Европе. Так Владимир Зеленский обратился к участникам конференции. Поэтому западный мир рано начал успокаиваться. В этом убежден наш президент.

Это основная мысль его выступления в Мюнхене, где украинские вопрос рассматривался на нескольких площадках, как на конференции по безопасности, так и на традиционном ланче, который в четвертый раз организует Фонд Виктора Пинчука вместе с Ялтинской Европейской Стратегией.

Как сообщалось, ранее на сайте Мюнхенской конференции по безопасности появился план из 12 шагов для усиления безопасности в Украине, а также в евроатлантическом регионе.

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