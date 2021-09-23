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Анастасія Рогожінська |

Выступают родственники погибших: в Нидерландах продолжаются слушания по делу МН-17

В Нидерландах продолжаются слушания по делу катастрофы МН-17. Перед судьями выступают одиннадцать родственников погибших.

Хоть решение по делу примут без учета показаний потерпевших — суд все же может прислушиваться к их мнению.

Напомним, что Boeing малайзийских авиалиний был сбит в небе над Донецкой областью в июле 2014-го года. Погибли все 298 человек.

Следствие уже установило, что в самолет попала ракета с установки Бук, которую привезли из России.

В марте 2020 года Окружной суд начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН-17.

Пассажирский Boeing, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над временно оккупированной территории Донецкой области 17 июля. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет сбили с зенитно-ракетного комплекса Бук, который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

Также международная следственная группа обнародовала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и введение в действие Бук. Это экс-офицер ФСБ Игорь Гиркин, полковник ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Дубинский, подполковник ГРУ Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне “ДНР”

6 сентября 2021 года в Нидерландах продолжились слушания в судебном деле по МН-17. А 9 числа судебное заседание в Гааге посетила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Подробнее о деле МН- 17 и доказательства против России — в материале Фактов ICTV.

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