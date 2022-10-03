Выдвижение вперед равносильно гибели: Мусиенко оценил способность РФ наступать

Потеря Лимана ударила по репутации российской армии, а для ВСУ это своеобразное окно возможностей, чтобы быстрее продвигаться дальше, пока нет большого количества мобилизованных, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Об этом он заявил в эфире информационного телемарафона в комментарии ведущей Вікна Новини Яне Брензей.

– На сегодняшний день видно, как у российских войск иссякают силы, они не могут удерживать всю линию фронта одинаково. То есть они будут пропускать удары и дальше. Это сейчас такое окно возможностей для ВСУ продвигаться пока нет большого количества мобилизованных. Кроме того, деморализация личного состава ВС РФ тоже сказывается, – объяснил эксперт.

В то же время, по его мнению, количеством мобилизованных Россия не сможет перевернуть ситуацию на свою сторону.

– Хотя, конечно, прежде всего они перебросят мобилизованных, и им поставят задачу удерживать линию фронта. И второе – по возможности выдвигаться вперед. Только особенность этого выдвижения вперед по сравнению с тем, что было несколько месяцев назад – что должной артиллерийской поддержки или тяжелым вооружением у них не будет. То есть выдвижение вперед равносильно гибели, – подытожил Мусиенко.

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