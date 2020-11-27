Утечка нефти в Черном море: АМПУ отрицают катастрофу

Администрация морских портов Украины скрыла факт утечки нефтепродуктов в акватории порта Черноморск и блокировала работу экологов.

Об этом заявил руководитель Госэкоинспекции Андрей Мальованый. Он утверждает, что в Черном море произошел разлив нефтепродуктов, возможно, с буксира Аметист.

АМПУ не пропустила сотрудников экологической инспекции в порт. Поэтому они с помощью пограничников подошли к причалу, у которого находится Аметист, со стороны моря. Экологи взяли на пробы воду и обнаружили в ней сорбент, который используется для сбора с водной поверхности нефтепродуктов.

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В то же время представители порта не согласны с мнением экологов и утверждают, что в воде могли быть остатки монтажно-разгрузочных работ.

— Если бы в воде были остатки нефтяного пятна или остатки нефтепродуктов — это было бы заметно, — сказал заместитель директора по поиску и спасению Казенного предприятия Морская поисково-спасательная служба Сергей Дубин.

Мальованый убежден, что в администрации знали об утечке нефти и просто скрыли результаты катастрофы.

Госэкоинспекция также обратилась в Одесский областной прокуратуры и полиции по факту сокрытия сведений об экологическом состоянии водных ресурсов Черноморской филиалом АМПУ.

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