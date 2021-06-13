Вытеснили террористов и установили украинский флаг: как сегодня Мариуполь празднует день освобождения

В Мариуполе отмечают седьмую годовщину освобождения от пророссийских оккупантов. 2014 месяц город был под контролем боевиков и террористов.

13 июня украинские бойцы Национальной гвардии и спецподразделений МВД, а также полков Азов и Днепр провели спецоперацию — они вытеснили террористов, установив над городом украинский флаг.

Зачистку проводили в штабе оккупантов, которые занимали позиции в центре города. В спецоперации приняли участие более 160 бойцов тогда еще батальона Азов, более 100 — из Национальной гвардии и 72-й механизированной бригады.

В успешности спецоперации важную роль сыграли и волонтеры. Тогда многие украинские защитники приехали из других городов страны, и не знали ни Мариуполь, ни его жителей. Поэтому волонтеры передавали нашим военнослужащим информацию, которую те использовали при подготовке к наступлению.

В тот день сопротивление нашим бойцам оказывали где-то 60-80 сепаратистов. Шесть из них лишились жизни, 20 — получили ранения. Некоторым удалось бежать. Этим была поставлена ​​последняя точка: Мариуполь — украинский город.

Операция, что изменила ход войны

Как происходило освобождение Мариуполя и готова ли украинская армия к деоккупации Донбасса, Фактам ICTV рассказал ветеран войны на Востоке Украины, один из основателей батальона Азов Сергей Тамарин.

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