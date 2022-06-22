Выдерживают 200 кг, а заряда хватает на 150 км: в Тернополе собирают электробайки для ВСУ

Чтобы выполнять боевые задания, не всегда нужна тяжелая бронированная техника. Иногда достаточно бесшумного и мобильного средства для передвижения.

Это об электробайках, которые производят тернопольские предприниматели. Преимущества в том, что транспорт невидим для врага. Их трудно увидеть через тепловизор, на нем можно передвигаться по бездорожью. На байке можно доставлять боеприпасы на передовую и даже эвакуировать раненых.

Основатель компании рассказывает, что все началось в 2012 году с идеи сделать велосипед, который характеристиками похож на кроссовый мотоцикл. Аналоги таких были разве что в США, но и цена там в несколько раз выше.

Поэтому разработку тернопольцев начали активно покупать за границей. До войны могли производить до 300 единиц в месяц, 80% продукции поставляли в Европу. Но все поменялось после полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

— У нас было два байка таких выставочных, и мы решили эти байки отдать военным. И с тех пор начались у нас заказы, – рассказывает основатель компании по производству электровелосипедов Павел Рудакевич.

В байках максимально упрощена конструкция. Двигатель мощностью 5 тыс. ватт номинально. Находится он в заднем колесе. Также электродвигатель не нагревается. Чтобы зарядить электробайк, достаточно четырех часов. Этого хватит на 150 км. Выдерживает мотоцикл 200 кг.

– Это единственный транспорт, которым можно бесшумно, быстро добраться из точки А в точку Б по любой местности. Он может ехать по дорогам общего пользования и по полевым, так же и в лесу между деревьями, — рассказывает начальник производства Дмитрий Семчук.

На предприятии готовы производить один электробайк для армии за два дня. Волонтеры уже собирают средства, чтобы покрыть расходы. Но проблема в комплектовании. Из-за войны поставки, в частности из Китая, существенно задерживают.

Превращают такой мотоцикл в зарядную станцию ​​на колесах. Для удобства разработчики устанавливают на батарею розетки на 220 вольт. К примеру, военные подключают к ней спутниковый интернет Starlink.

Десятки таких электробайков уже используют бойцы на разных участках фронта. А заказов от командиров уже на два месяца работы.

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