Вытащили из ледяной воды. В Казатине старшеклассники спасли жизнь мужчине

Двое старшеклассников спасли 56-летнего мужчину из ледяного пруда. Происшествие случилось в Казатине. Работник местного депо поздно вечером возвращался с работы, поскользнулся и упал в воду. Мужчина сам пытался спастись, но обессиленный так и не мог выбраться из воды.

Ему повезло, что рядом гуляли двое школьников. Ребята сразу бросились на помощь. Влад Бржезицкий и Максим Спесивцев на стали ждать спасателей. 15 минут они пытались вытащить пострадавшего, когда приехала скорая человек уже был на берегу. Мужчина пробыл в воде более получаса. Медики объяснили, что это было критическое время, еще 10 минут и он мог бы умереть. Детали в сюжете Людмилы Цымбалюк.

Напомним, в Ровно девятикласснице стало плохо во время уроков, ребенок умер на руках медиков уже в машине.

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