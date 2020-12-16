Вытягивали вещи из чемоданов: в аэропорту Херсона задержали грузчиков-воров

В херсонском аэропорту работники Нацполиции на горячем поймали группу воров-грузчиков. Они в течение нескольких месяцев похищали вещи из чемоданов пассажиров.

Правоохранители вместе со службой авиационной безопасности задержали злоумышленников во время новой кражи. Трое грузчиков воровали вещи во время загрузки чемоданов на борт самолета.

Украденное они прятали в карманах униформы, а затем продавали на рынках или сдавали в ломбард. Добычей воров становились планшеты, смартфоны, бытовые приборы. Не брезговали косметикой и парфюмерией.

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Мужчин подозревают в совершении не менее 15 краж. За это им грозит до 5 лет лишения свободы.

Во время проведения обысков по месту жительства злоумышленников полицейские изъяли еще много нереализованных вещей потерпевших. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Недавно в аэропорту Борисполь задержали таможенников, которые требовали деньги с пассажиров. Они создавали им искусственные препятствия при прохождении таможенного контроля и на беглом осмотре ручной клади.

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