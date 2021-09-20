Извержение вулкана на Канарах: лава уничтожает дома, тысячи людей эвакуированы

Масштабное, живописное и смертельно опасное зрелище: на испанском острове Ла-Пальма началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха.

Ла-Пальма входит в архипелаг Канарские острова. В последний раз извержение вулкана на острове видели полвека тому назад.

Авиакомпаниям рекомендуют избегать полетов вблизи вулкана. Впрочем, аэропорты Канарских островов пока работают в штатном режиме.

Вулкан расположен в национальном парке, но слишком близко к жилым домам и уже уничтожил некоторые из них.

Из близлежащих населенных пунктов срочно эвакуируют жителей и домашних животных.

Ситуация настолько серьезная, что на Ла-Пальму накануне прибыл премьер Испании Педро Санчес, чтобы помочь местной власти и наблюдать за спасательными работами.

Извержение началось в воскресенье примерно в 15:00 по местному времени. Перед этим, на прошлой неделе, на территории острова и его окрестностях фиксировали повышенную сейсмическую активность.

По сообщениям СМИ, лава из вулкана Кумбре-Вьеха разрушала все на своем пути. Известно об около 100 разрушенных домах.

Из-за извержения около 5000 жителей были вынуждены эвакуироваться. Для них создали временные убежища. Среди эвакуированных есть и не менее 500 туристов.

Информации о жертвах пока нет.

Вулкан Кумбре-Вьеха расположен на юге острова Ла-Пальма, на котором проживают около 80 тысяч человек. В последний раз извержение произошло 50 лет тому назад – в 1971 году.

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