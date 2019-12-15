Извержение вулкана в Новой Зеландии: погибли 16 человек, двух туристов ищут
Возросло количество жертв извержения вулкана в Новой Зеландии. Погибли 16 человек. Один из пострадавших скончался. Еще более 20 в больницах.
Двух туристов – разыскивают.
Команда спасателей осматривает территорию. Но долго находиться вблизи вулкана опасно. Ведь до сих пор происходит извержение.
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Катера не успели отойти от острова и людей засыпало камнями и пеплом. Последний раз извержение фиксировали три года назад. Тогда произошел только выброс пепла, и никто не пострадал.
Напомним, в Перу вулкан начал выбрасывать столбы пепла.
2019-12-15
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