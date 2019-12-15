Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мир

Извержение вулкана в Новой Зеландии: погибли 16 человек, двух туристов ищут

Возросло количество жертв извержения вулкана в Новой Зеландии. Погибли 16 человек. Один из пострадавших скончался. Еще более 20 в больницах.

Двух туристов – разыскивают.

Команда спасателей осматривает территорию. Но долго находиться вблизи вулкана опасно. Ведь до сих пор происходит извержение.

Читайте: Извержение супервулкана приведет к глобальной катастрофе – ученые

Катера не успели отойти от острова и людей засыпало камнями и пеплом. Последний раз извержение фиксировали три года назад. Тогда произошел только выброс пепла, и никто не пострадал.

Напомним, в Перу вулкан начал выбрасывать столбы пепла.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Аэропорт стал моргом. В Новой Зеландии ищут пропавших после извержения вулкана
Десятки пострадавших и пропавших без вести: в Новой Зеландии извергается вулкан
В Новой Зеландии на витрине спортивного магазина несколько часов показывали порно
Проводил оккультный ритуал: на Фиджи целитель отравил целую семью
В Италии произошло извержение вулкана Стромболи
В Новой Зеландии спикер на заседании парламента кормил младенца
В Перу проснулся вулкан – население готовят к эвакуации
На острове Стромболи в Италии извергается вулкан: погиб турист

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка